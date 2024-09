Arturo Vidal ilusiona a los hinchas de Colo Colo otra especial arenga: “No hay mañana” - Chilevisión

Arturo Vidal tendrá otra noche muy especial junto a Colo Colo, elenco que este martes juega la gran revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate.

El King será titular y buscará repetir su gran rendimiento en la ida de la semana pasada, donde brilló con una genial asistencia para el empate de Carlos Palacios.

Antes de eso, el volante de 37 años se lució con otro extraordinario pase a Javier Correa en una ocasión fallada y mostró toda su experiencia y despliegue.

La nueva arenga de Arturo Vidal: "Dejar la vida en la cancha"

En la previa del duelo ante el Millonario, Vidal subió una nueva arenga a y recalcó que "llegó el día. No hay ayer, no hay mañana, lo que queramos lograr como equipo y como club, comienza HOY".

"Dejar la vida en la cancha es el mínimo de lo que dejaremos para volver a poner a nuestro club donde siempre debió estar. Vamos Colo Colo carajo. La vida", agregó el ex Bayern Múnich y Barcelona.

El mensaje desató la locura de los hinchas del Popular, quienes confían en la experiencia del Rey para conseguir una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

Horario y dónde ver el partido de Colo Colo ante River por Libertadores

El partido de Colo Colo ante River Plate está programado para las 21:30 horas de Chile de este martes 24 de septiembre, disputándose en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Este crucial choque por Copa Libertadores lo podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal online de chilevisión.cl y la App MiCHV.