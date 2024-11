El que tiene miedo de morir...: Hincha de Botafogo se tatuó la Libertadores antes de jugar la final - Chilevisión

Una de las semanas más importantes de su historia es la que está viviendo el Botafogo, cuadro que este sábado disputará la gran final de la Copa Libertadores.

Los hinchas confían plenamente en el equipo adiestrado por Arturo Jorge, aunque hay uno que superó los límites y ya se tatuó La Gloria Eterna.

Se trata de Alex Fonseca, fiel seguidor del Fogao que retrató en su piel el torneo continental antes de enfrentar al Atlético Mineiro, su rival en la última instancia.

Por si fuera poco, el fanático agregó un dibujo del Brasileirao, donde se encuentran punteros y muy cerca de cortar la sequía de 29 años sin ser campeones nacionales.

"Creo en mi equipo este año, el año pasado nos decepcionó, pero ahora tengo fe en que traerá ambos títulos", comentó el sujeto en declaraciones consignadas por GE.

Fonseca aprovechó de revelar uno de sus grandes anhelos junto al club de sus amores "Mi sueño, y quiero que se haga realidad, es reunirme con todo el equipo de Botafogo en Río de Janeiro", agregó. View this post on Instagram A post shared by Empreendedor 💼 💰🏅 (@alexfonseca86)

¿Cuándo juegan Atlético Mineiro y Botafogo la final de la Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo se disputará este sábado 30 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile.

El partido será transmitido por Chilevisión, la señal online de chilevisión.cl y la App MiCHV.