Chile vs Perú EN VIVO: Qué canal transmite el debut de La Roja en la Copa América - Chilevisión

Chile y Perú se enfrentarán por la Copa América 2024, partido que marcará el debut de ambas selecciones en el certamen internacional.

La Roja buscará quedarse con una victoria ante La Bicolor que lo acomode en el Grupo A, el cual completan Argentina y Canadá.

El duelo será muy especial para Ricardo Gareca, actual estratega del combinado nacional que tuvo un exitoso ciclo La Blanqurroja entre 2015 y 2022.

¿Cuándo juegan Chile y Perú por la Copa América?

El partido de Chile versus Perú se disputará este viernes 21 de junio a partir de las 20:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¿Qué canal transmite en vivo el partido de Chile ante Perú?

El duelo de La Roja con La Bicolor será transmitido en vivo por Chilevisión.

¿Cómo ver online el duelo de Chile ante Perú?

Adicionalmente, la señal online de chilevisión.cl. te llevará completamente gratis este importante compromiso del combinado nacional.

Posible formación de Chile para enfrentar a Perú