Chile vs Perú: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido por Copa América - Chilevisión

La Selección Chilena empieza su camino en la Copa América, donde se medirá ante Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

La Roja llega con mucha ilusión al torneo tras el arribo de Ricardo Gareca, entrenador que ha ganado dos de sus tres encuentros al mando del combinado nacional.

Para este duelo, el estratega tiene a todo el plantel a disposición luego de que Paulo Díaz y Darío Osorio se recuperaran de sus respectivas lesiones.

Chile vs Perú por Copa América: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El crucial partido de Chile ante Perú lo transmitirás en vivo por Chilevisión, señal en la que habrá una completísima cobertura con la previa, datos y enviados especiales a Estados Unidos.

Adicionalmente, puedes seguir de manera online y completamente gratis el encuentro de La Roja con La Bicolor en chilevisión.cl.

Para eso, únicamente tienes que ingresar a nuestro sitio web, ir a la señal online y disfrutar del cotejo.

¿A qué hora es el partido de Chile ante Perú?

El Clásico del Pacífico comenzará a las 20:00 horas de nuestro país de este viernes 21 de junio.