Chile vs Canadá: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido por Copa América - Chilevisión

La Selección Chilena disputa un partido fundamental por la Copa América, donde se medirá a Canadá en busca de los cuartos de final.

La Roja tiene la obligación de ganar a los norteamericanos para avanzar de ronda. De no lograrlo, se despedirá del torneo en la primera fase.

Para este importante encuentro, los nacionales lamentan la baja a última hora de Claudio Bravo, quien no estará producto de problemas físicos.

Chile vs Canadá por Copa América: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Canadá será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya emitió los primeros dos cotejos de La Roja en este certamen.

Aparte de la TV abierta, este crucial cotejo puedes seguirlo de manera online y totalmente gratis en chilevisión.cl.

Para eso, únicamente debes ingresar a nuestro sitio web, ir a la señal online y gozar del duelo.

¿A qué hora es el partido de Chile ante Canadá?

El choque de chilenos con canadienses iniciará a las 20:00 horas de nuestro país de este sábado 29 de junio.