Argentina vs Canadá: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido por Copa América - Chilevisión

La Selección Argentina afronta su debut por la Copa América 2024, donde se mide ante Canadá.

Tras sus buenas victorias en los amistosos ante Ecuador y Guatemala, La Albiceleste iniciará la defensa de su título frente a The Canucks.

El torneo es muy especial para los trasandinos debido que podría ser la última función de Lionel Messi y Ángel Di María, dos referentes que viven la etapa final de su carrera.

Argentina vs Canadá por Copa América: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina vs Canadá será transmitido completamente en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura en todas nuestras plataformas.

Adicionalmente, el primer partido de la Copa América lo podrás disfrutar gratis por chilevision.cl.

Para eso, solamente debes ingresar a nuestro sitio web, ir a la señal online y seguir el encuentro.

¿A qué hora es el partido de Argentina ante Canadá?