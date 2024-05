En esta selección de sus creaciones, “Paz y Justicia” presenta una treintena de obras expuestas con entrada liberada,

A través de la exposición “Paz y Justicia”, Casa Violeta Parra festejó la llegada de las obras de la icónica folclorista chilena a la UC.

Se trata principalmente de arpilleras y pinturas, que llegan para complementar un catálogo que ya contaba con piezas inéditas como sus creaciones en papel maché, y que conforman hoy el grueso de la obra de Violeta Parra: un legado artístico y social que ahora está reunido en su casa definitiva, resguardado e investigado por la universidad tras el convenio firmado con la Fundación Violeta Parra, presidida por su hija Isabel.

“Su obra era denunciante, con sentido social y hablando de temas álgidos y dolorosos como la condición de la vida de la población y sus carencias. En Chile no se hablaba de esos temas y menos se cantaba sobre ellos. Son temas que hoy están tan presentes como cuando Violeta Parra estaba viva", dice Isabel Parra.

“Si protestara contra la guerra nadie me escucharía. Pero así sí: todo el mundo me escucha y me cree”, afirmaba Violeta Parra en una entrevista en Suiza. La artista plasmó a través de sus creaciones su convicción por la paz social, y la justicia ante una época en que los conflictos políticos iban en aumento tanto en su país como en el exterior.

En esta selección de sus creaciones, “Paz y Justicia” presenta una treintena de obras expuestas, con entrada liberada, en las que se exhibe al público arpilleras emblemáticas como “Contra la guerra”, y pinturas como “Prisionero Inocente” y “Machitun”.

¿Cómo llegar?

Casa Violeta Parra se encuentra en el 2do piso del Campus Oriente de la Universidad Católica, en Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia.

Horarios:Lunes a Jueves 10:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs.

Viernes 10:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 hrs.

Cerrado Lunes a viernes de 14:00 a 15:00 hrs.