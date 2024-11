“¡Se volvieron locos!”: Chilenos se vuelven virales por notable gesto a amigo con cáncer - Chilevisión

Un joven se hizo viral en TikTok al mostrar el emotivo gesto que tuvieron sus amigos para apoyarlo en la lucha contra el cáncer y les dedicó una extensa carta donde habla de la importancia que tienen ellos en su vida.

Este sábado se hizo viral en TikTok un video de un grupo de amigos, quienes decidieron tatuarse como muestra de apoyo y fidelidad a un integrante de ellos que fue diagnosticado con cáncer.

Se trata de Benjamín Álvarez, quien subió el registro a redes sociales, donde explicó que durante la primera etapa de su enfermedad decidió tatuarse una flor en el antebrazo derecho.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Grupo se tatúa en apoyo a su amigo con cáncer

"Todos sabemos que no podemos compartir tu dolor, pero te podemos acompañar en el proceso", señala uno de los integrantes en el video.

Acto seguido, otro de ellos agrega: "No podemos pelear contigo físicamente, pero vamos a estar contigo peleando con todas las energías".

Posteriormente, y tras prometer estar siempre unidos, todos le muestran el mismo tatuaje de su antebrazo en distintas partes del cuerpo, por lo que Álvarez señala: "¡Se volvieron locos!"

Al respecto, escribió una pequeña carta dedicada a ellos, donde confesó: "Me he dado cuenta de que donde más feliz he sido es con mis amigos (...) cada momento con ustedes ha sido un regalo inmenso".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En esa misma línea, señaló: "La sorpresa que me hicieron recientemente me dejó sin palabras (...) Quizás, si no fuera por mi enfermedad, no habría tenido la oportunidad de fortalecer este vínculo que ahora es tan importante para mí".

Además confesó que durante el último mes se enfrentó a una paraplejía y aseguró que su mayor objetivo es sanarse.

El registro superó los 222 mil me gusta y tiene más de 1400 comentarios donde se destaca la red de apoyo que Benjamín tiene y le envían sus buenos deseos en esta batalla contra el cáncer.

"La cagó los amigos bacanes", "Se pasaron, cabros. Hermoso gesto", "Ni los hermanos de sangre demuestran el amor como los amigos", "No son amigos, son hermanos leales", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video.

Revisa el video: