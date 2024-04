La Feria: Club chileno de música electrónica está por 6to año consecutivo dentro del ranking The World's 100 Best Clubs - Chilevisión

"A pesar de estar lejos geográficamente, estamos haciendo el mismo ruido que clubes de Ibiza o Miami”, señala Camila Pezzani del área de marketing de La Feria por este importante reconocimiento.

La Feria, el club de música electrónica más importante del país y con 24 años de trayectoria, es la parada obligatoria de turistas que visitan nuestro país y buscan conocer la vida nocturna capitalina; ¿por qué? El club ubicado en la comuna de Providencia integra por 6to año consecutivo el ranking de la prestigiosa revista británica Dj Magazine que da a conocer los 100 mejores clubes del mundo.

Dentro de la clasificación, La Feria se codea con grandes clubes de renombre internacionales, como Hi Ibiza, Ushuaia y Pacha, y se destaca como uno de los grandes representantes de latinoamérica, resaltando por sus más de dos décadas de funcionamiento ininterrumpido, un line up de artistas consagrados de nivel mundial, su diseño único que ha trascendido con el pasar de los años, la tecnología e innovación, el desarrollo en el área de la sustentabilidad y su excelente calidad de sonido Funktion One.

Este reconocimiento internacional es el resultado del trabajo diario del equipo de management del club, conformado y liderado en su mayoría por mujeres, quienes han tomado referencias de Ibiza y Miami, íconos de la industria, para hacer de La Feria, un club de alta categoría internacional.

“Lo que había empezado como un movimiento bastante underground, hoy empezó a crecer mucho y estamos viendo los resultados; con artistas de renombre y shows reconocidos mundialmente, la industria de la música electrónica ha crecido tanto en el extranjero como en Chile. Si antes organizábamos en paralelo al funcionamiento del club en Providencia, dos eventos masivos de La Feria On Tour, ahora estamos entre los seis y ocho, recibiendo en cada fecha según el artista, entre tres y 10 mil asistentes”, indicó Krizia Ferriello, Brand Manager de La Feria.

Además, desde el área de marketing, encabezada por Camila Pezzani, aseguran que están “muy orgullosas de este reconocimiento, y que reconfirma la proyección y crecimiento de la marca no solo en el país, sino que con nuevos desafíos que buscan posicionar a Chile en el extranjero, ya que a pesar de estar lejos geográficamente, estamos haciendo el mismo ruido que clubes de Ibiza o Miami”.

Lo atractivo que resulta la marca para el público ha llevado a que La Feria esté presente desde hace ya dos años, con un vip en el stage Cream Arena de Creamfields Chile, el festival de música electrónica más importante del país, y este año además, a cargo de uno de los sideshows de Lollapalooza Chile en su club de Providencia.

No solo es buena música

La Feria ha tomado referencias de todo el mundo, pero con su sello único, ha innovado año a año en la manera de presentar la música y entregar una experiencia diferenciadora al público; desde la puesta en escena hasta la preocupación por el impacto medio ambiental.

En 2019 se instalaron 35 paneles solares en el techo del club; los que son capaces de producir toda la energía que se necesita durante la presentación de cada DJ. Así es como La Feria se convirtió en el primer club en el mundo en funcionar con energía 100% renovable, además de consagrarse en 2023 como el Club más sustentable del mundo según los Premios Golden Moon. Durante el recibimiento de este galardón, Krizia Ferriello realizó una charla de cómo lograr un marketing disruptivo y de sustentabilidad, codeándose con los dueños y representantes de Tomorrowland, Hi Ibiza, Bresh, además de artistas como David Guetta.

“Para los próximos años, esperamos seguir manteniendo la relevancia de la marca a nivel internacional con acciones que tengan un factor diferenciador; que es lo que nos caracteriza. Además, tenemos un gran desafío en mente, que es internacionalizar nuestra marca y enaltecer a Chile en esta materia”, comentó Krizia Ferriello.

Por lo pronto, el próximo 20 de mayo el club chileno celebrará sus premios en una nueva fecha de La Feria On Tour en Centro Parque, Las Condes, donde se presentarán Ben Rau, Francisco Allendes, Manu Gonzalez y Nick Curly.

Las entradas están disponibles a través de PassLine.