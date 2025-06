¿Dónde sufragar en las primarias de este domingo? Revisa con tu RUT el local de votación - Chilevisión

Si no sabes cuál es tu local de votación o dónde queda, a continuación detallamos paso a paso cómo buscarlo.

Este domingo 29 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias presidenciales 2025, comicios donde se elegirá al representante del pacto Unidad por Chile en la primera vuelta fijada para noviembre próximo.

En la papeleta dirán presente los siguientes candidatos y candidatas: Gonzalo Winter, Jeannette Jara, Carolina Tohá y Jaime Mulet.

La particularidad de esta elección, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, es que será de carácter VOLUNTARIO. Por tanto, puedes elegir si sufragar o no.

¿Dónde voto?

Si quieres sufragar, pero no sabes cuál es tu local de votación o dónde queda, a continuación detallamos paso a paso cómo buscarlo.

Ingresa a Consulta de Datos Electorales en Servel (clic acá)

Escribir tu RUT (sin puntos ni guion)

Completar la verificación de reCAPTCHA

Clickear en "Consultar"

Revisar "Datos Electorales para Elección Primaria 2025"

Allí podrás revisar el detalle de dónde puedes sufragar, como el nombre del local y su dirección. Más abajo, también puedes revisar la mesa y si te corresponde ser vocal.

Recuerda que NO hay multas por no votar, pero sí si es que eres vocal de mesa, no asistes y no te excusas.

También puedes hacer clic acá:

Quien resulte ganador/a de estos comicios representará al pacto oficialista Unidad por Chile en la primera vuelta presidencial de 2025, el próximo 16 de noviembre de este año.