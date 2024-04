Decretan Duelo Nacional por tres días: En qué consiste y qué cosas no se pueden hacer - Chilevisión

El Presidente de la República decretó tres días de duelo por las muertes los funcionarios de Carabineros en una emboscada en la ciudad de Cañete.

El presidente Gabriel Boric anunció vía redes sociales la decisión de decretar Duelo Nacional por tres días en todo el territorio chileno tras el asesinato a los tres Carabineros en el sur del país.

La medida fue implementada en la madrugada de este sábado, en reunión con el ministerio del Interior y de Defensa, poco después de hallar un vehículo policial calcinado con funcionarios dentro de este.

¿En qué consiste el Duelo Nacional?

Esta medida se establece mediante un decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Consiste básicamente en que todas las instituciones del Gobierno, sedes, oficinas y reparticiones públicas, Fuerzas Armadas y Carabineros izan la bandera nacional a media asta.

En esta ocasión, se extenderá por tres días, asimismo, se suspenden todos los actos y ceremonias del Gobierno que tengan carácter de festejo, incluido el aniversario de Carabineros.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por otra parte, los ciudadanos no se verán afectados con ningún tipo de prohibición, lo mismo ocurre con el comercio, el cual funciona con normalidad, incluidos locales con venta de alcohol.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo Boric sobre el Duelo Nacional?

"Recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco", partió diciendo el Mandatario en su cuenta de X, donde agregó: "Luego de una reunión de emergencia, coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado".

A dicha citación extraordinaria acudieron las ministras Carolina Tohá y Maya Fernández; los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner.

"Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos", cerró Boric.