“Tenía una pistola”: Pamela Díaz denuncia haber sido víctima de insólito robo en Recoleta - Chilevisión

La conductora de televisión estacionó su vehículo a las afueras de un restaurante y, cuando regresó a su camioneta, se percató que fue desvalijada por completo.

La tarde de este martes, Pamela Díaz dio a conocer que fue víctima de un insólito robo luego de salir de un restaurante en la comuna de Recoleta.

Según contó en Canal 13, la animadora de televisión sufrió el ilícito horas antes del programa Hay que decirlo. "Hace más o menos 2 horas, fui a almorzar con Verito, quien trabaja conmigo, en un restaurante de Recoleta y me robaron", partió diciendo.

Allí, mostró cómo fue el modus operandi de los delincuentes gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que cedió el mismo local.

Le pidieron una foto y luego desvalijaron su camioneta

Por más increíble que parezca, la comunicadora relató que los antisociales inicialmente se acercaron para pedirle una foto mientras estacionaba. Una vez dejó la camioneta en el lugar, estos mismos la abrieron y se llevaron todo lo que había en su interior.

"Me sentí súper vulnerable (...) A uno le mandé un saludo hasta a su abuelita. Yo me saqué fotos con ellos, y ellos hacen que se van y yo me fui al restaurante. Fueron las mismas personas con las que me saque una foto", detalló, según consignó Página 7.

Asimismo, dio detalles de los autores del robo, pues aseguró que "hay uno de los chicos que vi que tenía una pistola y yo pensé que era raro, pero a mí no me hicieron nada" "Se dieron el tiempo de registrar todo (...) por supuesto que los voy a ir a denunciar", sentenció.