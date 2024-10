¿Telefonazo? Cecilia Gutiérrez reveló reacción en La Moneda al destapar quiebre entre Pdte. Boric y Karamanos - Chilevisión

Hace casi un año, la reconocida periodista de espectáculos fue la primera en advertir sobre el quiebre sentimental en la pareja presidencial. Ahora, contó detalles de cómo se preparó para "soltar la bombita".

Fue en noviembre del 2023 cuando el Presidente Gabriel Boric anunció mediante una publicación en Instagram el término de su relación sentimental con Irina Karamanos.

Una de las primeras personas en advertir el quiebre fue la periodista Cecilia Gutiérrez, pues fue ella quien destapó la primicia a través de sus redes sociales.

Ahora, a poco de cumplirse un año, la comunicadora recordó el momento en que soltó la bomba y desclasificó cómo fueron las reacciones al interior del palacio de La Moneda.

En conversación con Rodrigo Villegas en el podcast Una noche redonda, Gutiérrez comenzó hablando sobre su labor profesional: "Todo lo que hago lo realizo con responsabilidad, me pasó que me han encarado, pero a todo el mundo le digo que no es personal" .

"Viste que yo tiré que el Presidente había terminado con Irina Karamanos (...) me comuniqué antes con su gente de comunicaciones y asesores, les dije ‘voy a tirar esto’", afirmó después.

En esa línea, reveló que "la asesora me dice ‘dame un tiempo porque el presidente está viajando y me encontraré con él en el aeropuerto como a las 6 de la tarde'". "Yo le digo ‘ya, yo hago un live a las 9 de la noche para contarlo, así que tienes hasta las 9 de la noche’", complementó.

Finalmente, añadió que "a las 6 le pregunto si tiene novedades y me dijo que no lo había visto todavía, (al final) no me contestaron, así que yo tiré la noticia".

¿Cómo terminó la trama? "Al otro día del live desperté y la asesora me había mandado como 3 mensajes de WhatsApp a las 2 de la mañana, pero lo había borrado", contó la periodista. "Nunca supe lo que me había dicho", concluyó.