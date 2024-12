System Of A Down en Chile: Anuncian cambio de ticketera tras múltiples fallas en venta de entradas - Chilevisión

Durante la preventa del show, los fanáticos del grupo presentaron una serie de problemas con el sistema de compra. Por esta razón, la productora Lotus anunció modificaciones.

Múltiples reclamos se generaron durante la preventa de entradas al concierto de System Of A Down, que se llevará a cabo el próximo 30 de abril de 2025 en el Parque del Estadio Nacional.

Según indicaron fanáticos en redes sociales, la página de Livetickets, ticketera a cargo del evento, presentó varios problemas al momento de acceder al sitio web.

Por lo anterior, la productora Lotus anunció modificaciones para el show del grupo compuesto por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan.

“Debido a la intermitencia y problemas técnicos en el sistema de compra de Livetickets, la venta de entradas para System Of A Down se detiene y no continuará realizándose en dicha plataforma”, indicaron en un comunicado.

“A partir del 18 de diciembre a las 10 am iniciará la venta en Puntoticket.cl con la Preventa Artista y Preventa Exclusiva para Clientes Banco de Chile”, agregaron.

“Para quienes realizaron compras el ticket será válido y nos pondremos’en contacto con ustedes”, afirmaron.

Finalmente, la productora señaló: "Entendemos la frustración que generaron los inconvenientes en la fila virtual y agradecemos su paciencia y el amor incondicional hacia la banda. Este cambio busca garantizar una mejor experiencia para todos".

