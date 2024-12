“Fue lo mejor”: Steffi Scholtbach sorprendió con íntimos detalles del quiebre con Johnny Herrera - Chilevisión

"Logramos acuerdo, los dos cediendo algo", contó la enfermera, quien aunque dio a conocer el lunes la ruptura, reveló que esta ocurrió en marzo de este año.

Fue este lunes cuando Steffi Scholtbach sorprendió en redes sociales al confirmar su quiebre sentimental con el ex futbolista y comentarista deportivo Johnny Herrera.

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, la enfermera confirmó que estaba soltera y aunque aseguró que las razones son personales, afirmó que "fue lo mejor que nos pasó".

Steffi Scholtbach: "No me la hizo difícil"

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, ahondó en la ruptura tras 10 años de relación y contó que terminaron en marzo pasado, y en buenos términos por el hijo que tienen en común.

"Teníamos que ver dónde íbamos a vivir, las visitas, mil cosas. Pero no nos costó tanto ponernos de acuerdo. Johnny se portó muy bien en la separación, no me la hizo difícil", expresó en la entrevista.

"Logramos acuerdo, los dos cediendo algo", contó también, junto con revelar que su relación con Herrera "es cordial, buena. Creo que hasta nos llevamos mejor que antes".

Johnny Herrera: "Aprendí cosas nuevas"

El deportista por su parte valoró el fin de la relación, pues señaló que "aprendí cosas nuevas. Nunca en mi vida había hecho un plato de fideos y tuve que aprender a cocinar un poquito".

Además, destacó el "tiempo de calidad" que ahora pasa con su hijo Bruno: "Cuando estoy con él me dedico en un 100 por ciento, y cuando no, me enfoco en mí, en hacer deporte o compartir con los amigos. Ahora no le doy explicaciones a nadie, eso te deja tranquilo".