"Se hizo justicia": Sandy Boquita reveló llamado de alcalde de Colbún tras episodio de acoso

Este viernes y a través de sus redes sociales, Sandy Boquita contó que Pedro Pablo Muñoz, alcalde de Colbún, la llamó para disculparse por un episodio de acoso sexual ocurrido en 2014.

En aquel año, ambos participaron de un show y en el escenario el alcalde tuvo actitudes que denunció la modelo ante los medios, pero no ante la justicia por la falta de pruebas.

Sin embargo, hace algunos meses y a través de un reportaje de CHV Noticias, se pudo apreciar el momento y lo incómoda que se sintió Boquita por la actitud de Muñoz.

A través de un video en su Instagram, la hoy también empresaria dio a conocer que recibió un llamado de disculpas de Pedro Pablo Muñoz, aunque según su opinión, él lo hace solo por un tema de interés, ya que busca ser elegido nuevamente como alcalde.

"Es un grandioso día para mí y siento que para mucha gente que me apoyó, también. Por fin, el alcalde Pedro Pablo Muñoz, se dignó a disculparse", comenzó afirmando.

"Lamentablemente, no fue a tiempo, ni como me hubiese gustado, de forma desinteresada. Claramente, se está disculpando porque postuló a la reelección... Si no fuera por la exposición mediática, él no lo hacía", agregó la modelo.