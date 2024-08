Rafa Araneda se emociona tras decisión de su hija de independizarse en Chile: “Uno tiene ese egoísmo...” - Chilevisión

Rafael Araneda fue el invitado estrella del nuevo capítulo de Podemos Hablar, sin embargo, a pesar de su alegría durante el programa de Chilevisión, no pudo evitar emocionarse al comentar sobre su hija Florencia.

La joven de 20 años decidió recientemente regresar a Chile, dejando atrás la casa de sus padres en Estados Unidos, puesto a que quería estar más cerca de sus abuelos, además no logró sentirse cómoda en el país norteamericano.

"Florencia se viene a Chile con condiciones, que también tiene que trabajar...", partió confesando Araneda a Julio César Rodríguez sobre la conversación que tuvieron con su hija luego de que decidiera dejar Estados Unidos.

En este sentido, el presentador de televisión confesó que no se esperaba este proyecto de Florencia. "Me dolió de sorpresa", indicó, mientras agregaba: "Me dice, ‘papá no me hallo, no me gustan los gringos (...) yo necesito ver más a mi familia, estar más con mi abuela que esta enfermita, estar más con mis abuelos que están más viejos’".

"Es super sensible la Florencia", comentó Rafa, visiblemente emocionado por las motivaciones de la joven, por lo que terminó diciendo: “Eso la tenía atravesada, además que la florcita es muy llenadora de espacio”.

Respecto a la llegada de la joven a Chile, dio a conocer que ya la visitó en su nuevo departamento, en su primera semana de “para ver cómo se desenvuelve”.

“Me esperó con desayuno, fueron los mejores huevos revueltos con palta que me comí por la mañana cuando me bajaba de un avión exquisito”, dijo con orgullo.

Para cerrar, Araneda confesó que Florencia “lo está haciendo bien y yo espero que se sienta bien y cómoda, pero también me muero de ganas que se vuelva, uno tiene ese egoísmo de papá también (…) ya la echo de menos”.