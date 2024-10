Pícara pregunta a Pedro desató divertida reacción de Michelle en GH: “Si tuvieras que elegir a…” - Chilevisión

Diana Bolocco puso en aprietos a Pedro Astorga con una directa pregunta sobre las mujeres de Gran Hermano Chile, desatando una particular reacción de Michelle Carvalho.

La animadora del reality show le planteó a Astorga que, en el caso hipotético, con qué jugadora o ex jugadora tendría "una noche de pasión".

Ante esto, el deportista respondió entre risas nerviosas que "pensando de las más guapas... creo que Karina la encontré la más guapa".

"¿Califica entonces para la noche de pasión?", preguntó Bolocco, a lo que él respondió que "sí, pero no me gustaba, pero era la más guapa".

Coqueta pregunta a Pedro Astorga provocó reacción de Michelle

Luego, Diana abordó a Pedro con una segunda pregunta: "¿Y si tuvieras que obligatoriamente elegir a una de las chicas para tener una relación?".

Tras pensarlo unos segundos, Astorga respondió que "la que más me gusta como persona y que en algún momento pudo haber sido, es Michelle".

"Me cae bien, me hace reír, pasamos buenos tiempos juntos, por ahí va", agregó después. Finalmente, Bolocco expresó "gracias Pedro, qué bueno que no te pusieron incómodas mis preguntas".

En todo este momento, Carvalho reaccionó con divertidos gestos a la cámara.