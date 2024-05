Paula Pavic impactó con los resultados físicos tras reto de 90 días: Desató ola de comentarios - Chilevisión

Paula Pavic mostró los cambios físicos y mentales de una exigente rutina que duró tres meses y que debía despertarse a las 4 de la madrugada. Usuarios expresaron sus impresiones tras ver las imágenes.

Paula Pavic impactó en las redes sociales al mostrar los resultados físicos que obtuvo tras someterse a un exigente reto de 90 días, provocando la reacción de sus seguidores.

La mujer compartió en sus redes sociales un registro que evidencia los cambios en su cuerpo tras iniciar un proceso de tres meses, además de reflexionar sobre este nuevo aspecto de su vida.

VER MÁS DE SHOW Y ESPECTÁCULO

"Tal vez no se vea un cambio físico muy radical después de este reto de 90 días, ya que llevo varios meses dándolo todo a nivel físico. Pero no tengo palabras para expresar mi cambio mental", fueron parte de las declaraciones de Paula Pavic.

"El orgullo que sientes al estar construyendo la mejor versión de ti en todos los aspectos de tu vida y no fallar a tu palabra, es la mejor sensación que puedes sentir porque eso te lleva a estar realmente presente", agregó la personalidad y exesposa de Marcelo Ríos.

Reacción de las redes ante cambio de Paula Pavic

El registro compartido por la personalidad no dejó indiferente a sus seguidores, quienes se expresaron respecto a los cambios físico que evidenció la mujer.

"Me encanta y te ves maravillosa en todos los sentidos", "Cambios notables, impresionante la verdad. Si no se viera cada día tu esfuerzo, pareciera cirugías... pero no" y "Muchas felicidades por ser constante a pesar de las adversidades".

Sin embargo, también hubo seguidores que mostraron sus reparos por la exigente rutina de ejercicios llevada adelante por Paula Pavic.

"Te felicito Paula. No es fácil seguir una rutina de ejercicios y alimentación saludable, pero ojalá no te vuelvas obsesiva " y "¿Tiene que ser a la 4 de la mañana? ¿No puede ser a las 6 am o 7 am?", fueron algunos de las reacciones.

Mira el cambio de Paula Pavic: