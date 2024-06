Pailita enfrentó burlas hacia su supuesto nuevo romance: “Tampoco me importa...” - Chilevisión

El cantante alzó la voz luego de las comprometedoras imágenes que publicó junto a la influencer July Leguizamon, a quien se le vincula como su nueva pareja sentimental.

Tras haber publicado una serie de imágenes en redes sociales, Pailita se refirió a su supuesta relación amorosa en Instagram con una curiosa declaración que borró a los minutos.

El artista urbano es vinculado sentimentalmente a la joven influencer, July Leguizamon de 19 años, a raíz de una fotografía donde ella aparece besando su mejilla y publicando canciones con románticas letras.

¿Qué dijo Pailita sobre su nuevo romance?

A través de las historias de Instagram, Pailita publicó una imagen que decía: "Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas".

En esa misma línea, agregó: "No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago ni a donde voy. En este momento de mi vida tampoco me importa si me quieren o me odian".

Asimismo, añadió: "Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y soy muy feliz", seguido de un emoji de corazón, sin embargo, borró la historia unos minutos después.

De esa forma, el cantante enfrentó las burlas de los internautas, quienes revivieron la polémica que generó su separación con Skarleth Labra.

Cabe destacar que Pailita enfrentó acusaciones hace unas semanas por parte de una influencer argentina que insinuó haber viajado para verlo, mostrando imágenes en su casa y luego lo acusó indirectamente en un video blog de haber tenido una pésima experiencia durante su viaje, sin entregar más detalles.

Revisa la historia de Instagram: