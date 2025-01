“No soy solo hija de...”: Milagros Zabaleta hizo ácido “cara a cara” con hater que lanzó dura crítica - Chilevisión

La creadora de contenidos increpó a una usuaria que la criticó por "no tener talento para nada". Fiel a su estilo, ocupó todo su humor y sarcasmo para responder al descubidado comentario.

Fiel a su característico estilo directo y sarcástico, Milagros Zabaleta se hizo viral en redes sociales al responder a un desubicado comentario que hizo llegar una de sus seguidoras en TikTok.

Todo comenzó cuando una usuaria reaccionó a un contenido de la creadora de contenidos. Esta última respondió, y luego la internauta nuevamente arremetió en su contra.

"¿Envidia de qué?, ¿de no tener talento para nada?, ¿ser hija de?", preguntó la mujer a la hija Jorge Zabaleta, quien no ocultó su molestia y luego recibió aplausos por su "parada de carros".

Milagros Zabaleta a hater: "Vamos a hablar cara a cara tú y yo"

¿Qué dijo Milagros? "Me encanta contestar a los haters, así que vamos a hablar cara a cara tú y yo", comenzó diciendo. "La parte del talento, gracias a Dios, no soy solo hija de, sino que también soy nieta de".

Esto último, pues aseguró que "mi gran abuelo, Antonio Zabaleta, me heredó su talento musical, porque para actuar soy un cero a la izquierda". "Puedo tocar batería, guitarra, bajo, piano, pero cantar no se me da tampoco", confesó.

Luego, Milagros reaccionó a una fotografía de la usuaria en cuestión y alabó el color de su labial, para luego aprovechar de enviar un mensaje a quienes critican su apariencia física.

"Mi único problema es que no tengo tanto labio, pero eso ya me lo criticaron, así que no me lo puedes criticar tú, llegaste tarde al circo", expresó entre risas.

