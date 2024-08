“Me sorprendió”: Yuyuniz entregó su veredicto sobre el apasionado beso entre Antonia y Miguel en Gran Hermano - Chilevisión

"Imagínate a la tía Yuyu (Yuyuniz Navas) en la casa viendo a la Antonia", había preguntado Michelle entre risas en la fiesta. Ahora, la propia ex jugadora del reality reaccionó al incipiente romance.

El pasado viernes, Antonia Casanova y Miguel Martínez dieron inicio oficial a un inesperado romance al interior de la casa de Gran Hermano Chile.

Mientras bailaban en la tradicional fiesta del encierro, los jugadores se dejaron llevar y no dudaron en besarse frente al resto de sus compañeros. Enrtre ellos, Pedro, Manuel y Michelle.

Esta última, bromeó con la situación y mencionó a la madre de Casanova, quien fue eliminada hace unas semanas del reality. "Imagínate a la tía Yuyu (Yuyuniz Navas) en la casa viendo a la Antonia", preguntó entre risas.

El veredicto de Yuyuniz a romance entre su hija y Miguel

Ahora, el misterio fue revelado y, en conversación con Las Últimas Noticias, la actriz reaccionó a la pareja y dio su visto bueno. "Yo había dicho que me tincaba Miguel para la Anto. Casi todos andaban detras de ella así que empecé a ver cuál le podía gustar", expresó.

"Yo hice buenas migas con Miguel, siempre hubo confianza y cercanía", manifestó, junto con mencionar algunos de sus atributos. "Lo encontraba alegre, buen mozo, caballero, leal... tiene valores, principios y buena crianza. Es entretenido, buen apoyo, pacífico y alegre".

Finalmente, entregó su veredicto: "Me sorprendió y me gustó verlos (juntos). La encontré jugada (a Antonia), me gustó ver que se atreve a vivir experiencias y se involucra en el juego y el juego estaba pidiendo ver algo de romance", concluyó.