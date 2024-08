¿Más que amigos? Pedro dedicó tierno discurso a Michelle Carvalho al enterarse de su eliminación de Gran Hermano - Chilevisión

Pedro Astorga, uno de los amigos más cercanos y fieles a la brasileña, dedicó emotivas palabras luego de enterarse de la inesperada noticia. "Es una mujer súper especial, eres muy simpática", fue parte de lo que dijo.

La noche de este martes se vivió uno de los momentos más emotivos en lo que va de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, pues Michelle Carvalho fue eliminada del reality al contestar el temido teléfono rojo.

Sin embargo, todo resultó ser una farsa: la jugadora sabía de antemano lo que pasaría y fingió, con impresionante destreza, su desconsulo al ser expulsada de la casa más famosa del mundo.

Aún así, Pedro Astorga, uno de sus más fieles amigos en el encierro, dedicó tiernas y emotivas palabras cuando se estaba despidiendo de sus compañeros. Aunque dijo sospechar de todo lo que estaba ocurriendo.

"Aunque no crea lo que está pasando, siempre es bueno decir las cosas buenas de una persona", comenzó diciendo a su amiga. "Michelle, sinceramente, no creo que te vayas a ir. Todavía no lo creo", agregó.

"Hay que aprender a conocerla, es una persona súper querible"

Luego, llenó de halagos a la concursante: "La Michelle es una mujer súper especial, eres muy simpática. Te conozco hace 12 años. Eres la única persona de todos los realitys que he estado que sigo en contacto, no hay otra persona (con la) que yo siga en contacto".

"He conocido tu parte pesada, cuando tiras esas tallas y son bromas con un sentido del humor súper negro, que a mí particularmente me gusta", reconoció frente a la casa.

Para final, dijo a Carvalho: "Hay que aprender a conocerla porque es una persona súper querible, dentro de un reality puede ser muy insoportable, pero en la vida real es súper querible. Lo puedo decir con franqueza porque pienso que no te vas a ir", cerró.