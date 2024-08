“No entiendo”: La desconsolada reacción de Michelle Carvalho tras ser eliminada de Gran Hermano Chile - Chilevisión

Luego de recibir la desconcertante noticia tras contestar el temido teléfono rojo, la jugadora del reality de Chilevisión conversó con Diana Bolocco y afirmó no entender lo que estaba ocurriendo.

A poco de haber cumplido un mes en el encierro, Michelle Carvalho fue eliminada de Gran Hermano Chile tras haber contestado el maquiavélico teléfono rojo.

En esta oportunidad, fue anunciado la tarde de este martes que el jugador que decidiera responder la llamada, tendría que abandonar de inmediato la casa más famosa.

Para su mala fortuna, fue la brasileña quien corrió para levantar el teléfono, segundos después de haber sonado. "Debes abandonar la casa inmediatamente", se oyó decir por el altoparlante. La brasileña no creyó la noticia y lanzó un descolocado "¡¿Aló!? ¡¿Es broma?!".

Posteriormente la influencer, totalmente descompuesta, conversó con Diana Bolocco y entregó sus impresiones tras la inesperada noticia. "No entiendo, no sé si es broma o no", expresó.

"Pero si es así y si decidieron así, y el público lo quiso así, yo recuerdo que había dicho acá en un momento que, si yo estuviera haciendo algo muy malo, estuviera muy mal, preferiría que me sacaran, pero no pensé que iba a ser así, tan pronto", manifestó entre lágrimas.

La conductora del reality solidarizó con la jugadora y aprovechó de aclarar que "no es que el público lo haya querido así, (ya que) esto es una llamada que podría haber sido recibida por cualquier jugador".

Revisa el momento a continuación: