Marcela Vacarezza compartió inéditas imágenes del día que conoció a su hijo Benjamín - Chilevisión

La comunicadora recordó un importante momento familiar que los marcó para siempre y reveló imágenes del día que conocieron al menor de sus hijos con Rafael Araneda.

Marcela Vacarezza compartió un emotivo recuerdo familiar relacionado a Benjamín, el menor de sus hijos junto a Rafael Araneda.

La comunicadora usó su cuenta de Instagram para recordar el momento que cambió su familia para siempre, cuando conocieron al pequeño que luego terminaron adoptando.

"El #tbt más importante en la vida de nuestra familia. El día que acompañamos a Florencia a su actividad de curso y el destino nos tenía el regalo y la bendición más maravillosa. Benji en brazos de su hoy hermana @floaraneda", escribió.

En las imágenes inéditas, se aprecia a Marcela Vacarezza, Rafael Araneda y su hija Florencia compartiendo con menores del hogar donde residía el pequeño Benjamín.

El difícil proceso de adopción de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda

Hace unos meses, la pareja entregó detalles en Podemos Hablar del difícil proceso de adopción por el que tuvieron que pasar para quedarse legalmente con los cuidados del niño.

“Una vez le dije a la jueza 'usted me está diciendo que no es mi hijo, pero lo es, es como la Florencia, como la Martina, como Vicente'. 'Es que no es su hijo', decía ella, y usted no me lo va a quitar. Me da lo mismo lo que me digan”, recordó la comunicadora.

Rafael Araneda complentó revelando detalles de la experiencia que tuvieron con el abogado del Estado: “Al abogado le dije, ¿tú conoces a tu “cliente”? 'No', me dijo, y le habían entregado una carpeta recién de él", aseguró.