Luis Jiménez sepultó reconciliación con Coté López con importante dato de su matrimonio - Chilevisión

El ex futbolista respondió a preguntas de sus seguidores de Instagram y entregó un importante dato sobre su situación sentimental y civil con la influencer.

Tras varios encuentros y desencuentros, la historia de amor de Luis Jiménez y Coté López llegó a su fin de manera definitiva luego de casi 20 años juntos.

Esto ya que el el ex futbolista transparentó su situación sentimental y civil con la influencer a través de redes sociales, donde respondió preguntas de sus seguidores.

“Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”, explicó.

En esa línea, el ahora empresario explicó que con Coté López tomaron caminos separados de manera oficial y ya firmaron el divorcio.

“Para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados”, aseguró.

De igual manera recalcó que está “soltero, sin pareja, no buscando pareja, estoy súper bien así".

El difícil año de Luis Jiménez

Por otra parte, Jiménez profundizó en las dificultades que ha tenido este año, luego de complejas situaciones a nivel familiar que se hicieron públicas.

“Ha sido un año súper, súper heavy, con muchos cambios, con muchos nuevos procesos, difícil. Creo que ha sido, lo decía en algún momento, el año 2023-2024, ha sido sin duda el más difícil de mi vida, súper complejo”, afirmó.

“Con todos los proyectos que tenía por delante, ya no va a poder ser. Entonces es como reinventarse, empezar de cero y nada, no es fácil pero siento que va a salir todo bien”, cerró.