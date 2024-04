A días de los históricos conciertos que realizarán, conversamos con Álvaro López y Mauricio Durán sobre sus recuerdos en el Estadio Nacional, la amistad que los une con los teloneros de sus shows y esta refrescante etapa de reencuentro.

“Han habido tantos buenos acá, Silvio, Paul McCartney”, menciona Álvaro López, vocalista de Los Bunkers, echando un vistazo hacia su alrededor para intentar recordar cuál fue su recital favorito en el Estadio Nacional. Sin pensarlo más, se queda con uno de los shows del ídolo inglés de la última década. “Porque soy beatlemaniaco y porque no esperaba que tocara las canciones que tocó”.

De los legendarios show de Silvio Rodríguez, en los primeros días del regreso a la democracia, hasta las tres efervescentes noches que se vivieron el pasado fin de semana con Karol G. El Estadio Nacional es un recinto que en los últimos 34 años ha albergado una serie de conciertos históricos, a los que se sumarán dos jornadas este próximo 27 y 28 de abril, que serán la mayor celebración de Los Bunkers tras su regreso a las pistas.

Aunque ésta será su primera vez tocando en solitario, el quinteto penquista debutó en el recinto de Ñuñoa el 6 de septiembre de 2003, como parte del masivo cartel de “El Sueño Existe”, concierto en homenaje a Salvador Allende y realizado a 30 años del Golpe de Estado.

“Fue bastante importante para nosotros porque fue la primera vez que constatamos lo bien que le estaba yendo a la banda, y al single 'Miño', en particular”, rememora López.

—¿Cómo serán estos dos conciertos en el Nacional?

Mauricio Durán: Va a ser un show largo. Va a tener una técnica, yo creo, que sin precedentes para una banda chilena. Hay muchas toneladas de equipos, de audio, en pantalla. Nosotros también hemos preparado cosas bastante especiales, va a ser un show muy completo de la banda. Todos los discos van a tener una presencia muy marcada, y obviamente, también van a estar los hits de la banda, pero también hay mucho de otras cosas, que son pasajes de los discos que la gente valora y no siempre tenemos la oportunidad de tocar.

Álvaro López: Estamos seguros de que va a ser realmente una experiencia para la gente que esté acá, y para nosotros, por supuesto.

—Es un broche de oro también para la gira de regreso de ustedes, “Ven Aquí”.

Álvaro: Sí, un broche de oro y un momento cúlmine de toda nuestra carrera, entonces por supuesto es algo súper significativo y especial para nosotros.

—El baterista de la banda, Mauricio Basualto, continúa su recuperación de salud por los problemas que sufrió en febrero pasado. ¿Estará de alguna forma en los shows en el Nacional?

Mauricio: No lo sabemos todavía, no lo hemos hablado con él, no sabemos si va a querer viajar o no. Por ahora, tiene que guardar reposo, pero sin duda, todas las canciones que toquemos, las baterías... por ejemplo, con Cancamusa hemos hablado mucho de eso -que es muy admiradora del trabajo de Mauro-, y nos ha hablado mucho de cosas de Mauro en los temas y que incluso nosotros no nos habíamos dado ni cuenta. De alguna u otra forma va a estar presente igual, porque es parte importante del recorrido. Si no fuera por él, tampoco estaríamos acá.

Teloneros estelares

La previa de las dos jornadas de este fin de semana será algo particular: Pedropiedra se encargará de animar al público con sus éxitos como “Inteligencia dormida” y “Vacaciones en el más allá”, y Fabrizio Copano hará historia al realizar su primer show de stand up en un estadio. ¿Qué llevó a Los Bunkers a invitarlos? Hay varias razones, según nos cuentan: ambos tienen una carrera de sobra, son capaces de pararse sobre un escenario grande, pero principalmente, los une una larga amistad.

Mauricio: “El Pedro es parte importante de la historia del grupo, hemos compartido demasiado. Cuando llegamos a México, él vivía allá y pasamos todo el tiempo juntos. Tocó en los conciertos de lanzamiento de Barrio Estación en México (noviembre de 2008).

Álvaro: Las canciones de su primer disco las compuso en la casa de mi ex mujer.

Mauricio: Yo creo que fue por eso al final, por amistad. El caso de Fabrizio también. Hace muchos años atrás hablamos de la posibilidad de hacer un estadio, cuando todavía Los Bunkers ni se juntaban, y recuerdo que él nos dijo así como "si un día se juntan y tocan en el Estadio, me gustaría hacer un stand up”. Ahora llegó el momento.

Álvaro: Además que es un momento histórico también para el stand up chileno, es algo que nunca antes se ha hecho y yo creo que él reúne las condiciones, lo demostró en el Festival de Viña. Yo creo que es la figura más brillante en este momento en su rubro, así que va a estar bonito eso también.

Pasado y presente

En toda la gira “Ven Aquí”, minutos antes del ingreso de los músicos al escenario, por los parlantes se ha escuchado “Solsbury Hill”, el primer tema que publicó Peter Gabriel y que se inspira en una revelación personal que tuvo el artista inglés para decidir dar un paso más allá, dejar de lado sus planes anteriores (se desligó de Genesis) y emprender un nuevo rumbo.

El quinteto se sintió reflejado en esa afirmación de independencia y madurez que expresan las palabras del británico, y adoptaron este hit de 1977 como una declaración de principios.

—¿Por qué eligieron el tema de Peter Gabriel para abrir sus conciertos de regreso?

Álvaro: Por lo que decía. Mauri (Durán) llegó y nos propuso la canción, la escuchamos, vimos que lo que decía tenía mucho que ver con lo que nos está pasando, los sentimientos que teníamos, las sensaciones de volver a casa. Sobre todo para los chiquillos también (los hermanos Francisco y Mauricio Durán), el hecho de volver a Chile, a tocar y de volver a casa. La banda es nuestro hogar, de alguna forma.

Mauricio: Cuando uno tiene una banda, que es como “TÚ BANDA”, la que quieres ver y la has esperado tanto tiempo también, uno se vuelve a encontrar como con los afectos, entonces también pensábamos mucho en el fans con respecto a la letra. Como que reunía todo eso y no queríamos poner como el típico video de nosotros cuando chicos, en la sala de ensayo, eso está muy visto y queríamos hacer algo diferente.

— Ahora, en sus shows de este año, han presentado más canciones de su último disco, “Noviembre”. ¿Cómo lo ven ahora este álbum, ahora ya integrado plenamente a la discografía del grupo?

Mauricio: Yo lo veo fresco todavía, sobre todo porque en la gira hemos podido meter algunos temas y lo que me llama la atención es que, en general, las canciones que hemos ido incluyendo en el set se integran súper bien dentro del repertorio de clásicos de la banda, como "Diamante Negro", "Bajo los Arboles" o "Rey". Es como si hubiésemos tirado de una hebra que quedó colgando de la vez anterior, y la tiraste, y aparecieron las canciones.

Álvaro: Además que las canciones, como fueron hechas, de la forma en que las trabajamos, desde su concepción hasta cuando las terminamos grabando, mezclando, masterizando, tienen un espíritu súper fresco también. Fue todo hecho bien rápido y suenan frescas las canciones. Es un disco que me suena con rico aire.

—¿Y ya piensan en temas nuevos?

Mauricio: Sí, sí, no cocinando pero pensando sí, porque ahora hemos tenido mucha pega, no hemos tenido mucho tiempo para cocinar. Nos encantaría hacer música nueva en el segundo semestre, estaría ideal. No sé en qué formato, si sencillo, disco completo o EP. Ahí vamos a ver, pero sacar algo nuevo este año estaría la raja.