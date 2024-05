"Aludiendo siempre al lado homosexual": Lelo reveló haber sufrido bullying por parte de Karol Lucero

El ex chico Yingo sostuvo que sufrió episodios de bullying por parte de Karol Lucero durante su etapa radial.

Erick Castro, mejor conocido como "Lelo" en el programa Yingo de Chilevisión, realizó una polémica denuncia en contra Karol Lucero a raíz de la defensa que hizo el comunicador a Francisco Kamisnki.

Así lo reveló Lelo en Not News de Vía X en conversación con Nicolás Larraín, donde apoyó los dichos del comunicador. Sin embargo, afirmó que "no soy amigo del Karol, a mí me hacía bullying en su tiempo".

"Me da risa que un funado defienda a otro funado, más encima al Kaminski", agregó el ex chico Yingo.

Tras la confesión, Lelo detalló que estos hechos ocurrieron cuando Karol se encontraba trabajando en la radio, donde no eran compañeros de trabajo pero se enteraba a través de audios que hacían referencia a su homosexualidad.

"Me hacía bullying en la radio sobre la homosexualidad, cosas así (...) En el canal también, aludiendo como siempre al lado homosexual", reveló.

Luego, Larraín consultó a Lelo si estos episodios pasaron a mayores a lo que respondió: "Obvio que sí, una vez le pegué hasta con el micrófono. Era mi única forma para que me dejara de hacer bullying".