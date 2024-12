La trágica noticia que enluta a Ignacia Michelson: Falleció su perrita Mimi - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la Dj compartió un emotivo mensaje de despedida a su mascota.

La modelo y Dj Ignacia Michelson, compartió en sus redes sociales un íntimo y emotivo mensaje de despedida hacia su perrita Mimi, mascota que acaba de fallecer.

Con una serie de fotografías del animal, la influencer dio a conocer la lamentable noticia de su compañera canina, con quien vivía desde hace más de 4 años.

El emotivo mensaje de Michelson por muerte de su mascota

"Mi querida Mimi hoy es el día más triste, la vejez fue llegando de a poco, cada día eran menos los juegos, verte así fue uno de mis grandes dolores y saber que ya no estarás más conmigo es inimaginable", partió contando Michelson.

Recordando el tiempo que pasaron juntas, agregó: "Sé que en un tiempo más volveremos a estar juntas. De verdad fuiste y serás mi gran amor, mi compañera que me acompañó a todo lugar, a fiestas, a la televisión, me entregaste mis días más felices de mi vida, estuviste en mis fracasos, en mis logros".

"Tú eras mi felicidad, no había nada que me hiciera más feliz que tú. Hoy te dejo partir con el dolor más grande de mi alma. Has dejado huellas imborrables en nuestros corazones y recuerdos que guardaremos por siempre. Descansa en paz, fiel amiga. Me hubiese gustado que tu último día fuera diferente, pero no lo vi venir, perdóname. ¡Te amaré hoy y siempre!", cerró con emoción.

Rápidamente, el post sumó más de 800 comentarios con mensajes de ánimo hacia Ignacia. "Mucha fuerza y ánimo, ella tuvo la mejor madre del mundo", le escribió Bruno Zaretti, mientras que otra seguidora dijo: "Ella será tu angelita protectora por siempre".

Revisa aquí el post de Ignacia Michelson: