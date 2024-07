La decepción de Waldo tras conocer la verdad de gemelas Abello en GH: “Me da tristeza porque...” - Chilevisión

El jugador había generado una cercana relación con Valentina, pero finalmente todo se trataba de un experimento. "No le doy confianza a cualquier persona", afirmó.

Las Gemelas Abello revolucionaron la noche del lunes la casa de Gran Hermano Chile tras revelar la gran verdad a sus compañeros, entre ellos Waldo Villarroel, con quien habían formado una cercana amistad.

El joven oriundo de la Región de Coquimbo entregó sus primeras impresiones tras la revelación de Valentina y María Camila.

La gran decepción de Waldo

Durante la madrugada, Villarroel manifestó su gran decepción después de enterarse de la verdad de las hermanas colombianas.

"No le doy confianza a cualquier persona y vi a esta mina (Valentina) súper alejada, que nadie la pescaba y a mí no me gusta ver a la gente así", partió diciendo en una conversación con Manuel, Miguel y Patricio.

Luego, el denominado "Huaso Waldo" indico: "Y yo contándole hue... de confianza y ahora esto, imagínense cómo me siento".

"Me da tristeza porque obviamente se van a ir. Yo le decía a Patricio que éramos el trío dinámico y ahora somos felices los 4", agregó.

En la misma línea, Patricio Esteffan recordó la cita romántica que tuvo con Valentina. "Invité a una y al final fui con otra", dijo.

Villarroel en tanto, confesó que desde ahora "son personas distintas, como que nunca las había visto. Esa sensación tengo porque no es la niña que yo conocí".

