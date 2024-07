Kel Calderón homenajeó a Claudio Iturra con tatuaje a 2 meses de su muerte: Este es su significado - Chilevisión

La abogada publicó en redes sociales fotos y videos de los exóticos viajes que realizó con Iturra y su agencia de viajes Masai Travel, además de explicar el significado de su tatuaje.

Kel Calderón compartió emotivos registros junto a Claudio Iturra a dos meses de su fallecimiento, el pasado 23 de mayo, y reveló el tatuaje que se hizo en su memoria.

En sus redes sociales, la abogada publicó fotos y videos de los exóticos viajes que alcanzó a realizar con Iturra y su agencia de viajes Masai Travel, además de explicar el significado de su tatuaje.

Kel Calderón y su tataje por Claudio Iturra

En sus stories de Instagram, Calderón publicó una foto del tatuaje que se realizó en su mano, el cual consiste en cinco estrellas que representan todos los viajes junto a Iturra.

"Con Claudio Iturra alcanzamos a hacer cinco viajes que me marcaron mucho... a lugares que jamás en la vida pensé conocer", explicó en la foto que acompañó junto a la canción See You Again.

Mira más fotos acá: