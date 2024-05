Kaminski reaccionó al título de “el hombre más funado de Chile“: “No he matado a nadie“ - Chilevisión

Francisco Kaminski fue el invitado estelar del nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH), el que se emitió este domingo, donde respondió qué se siente ser el "hombre más funado de Chile".

Además de confirmar que actualmente mantiene una relación con Camila Andrade tras su presunta infidelidad a Carla Jara, Kaminski fue abordado por Julio César Rodríguez, quien bromeó al decir que "no nos veíamos desde que estabas casado".

Kaminski sobre ser el "más funado de Chile"

"¿Qué se siente ser el hombre más funado de Chile?", le preguntó JC al comunicador, quien primero respondió que es algo "doloroso... injusto".

"Siento que es como cargar con un muerto que no han matado", reflexionó. "Si bien cometí errores, si bien siento que no hice las cosas correctamente... no he matado a nadie", continuó.

En esa línea, insitió con respecto a las acusaciones de infidelidad hacia Carla Jara que "no estoy acusado de ningún delito... simplemente obedecí mis sentimientos".

"Traté de ser lo más sincero posible", añadió.