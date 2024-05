Jean Philippe Cretton emocionó con íntima vivencia junto a Claudio Iturra: “Refleja su espiritualidad” - Chilevisión

El animador se contactó con Contigo en la Mañana para lamentar la muerte de su colega y repasar una especial experiencia que vivió gracias a él.

Tras confirmarse la muerte del periodista Claudio Iturra, el animador Jean Philippe Cretton decidió compartir una íntima experiencia que vivió con su colega tras recibir una invitación a la India.

Según recordó en Contigo en la Mañana, fue una "anécdota que refleja en cuerpo y alma lo que Claudio ha hecho en general con distintas personas y en mi caso en particular".

Invitación a la India

Recordemos que Cretton se alejó de la televisión a mediados del año pasado y se sinceró con sus seguidores al confesar un difícil momento personal. Fue en ese contexto que recibió el llamado de Iturra.

"Me dice 'oye flaco, encuentro que eri un buena onda, siempre he visto tu trabajo... me da lata lo que te está pasando y te quiero ofrecer una invitación que te va a cambiar la forma de ver las cosas. Te quiero invitar a la India'", contó el también músico.

Pero no sólo eso, sino que además el comunicador le habría dejado inmediatamente claro que esto no era a cambio de publicidad, asegurando que éste le dijo que "quiero que vayas, descubras otras formas de pensar y entender la civilización".

Eso sí, le pidió un favor: "Así como yo te estoy entregando esto desde una buena onda, me gustaría que tú hagas lo mismo con cualquier otra persona. Si es que en algún momento alguien en un semáforo te para y te pide monedas, tú se las entregas. Que esta buena energia siga fluyendo y circulando por todas partes".

Un particular gesto que, según JP, "refleja totalmente la espiritualidad que tenía Claudio".