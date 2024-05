Jean Bohus y su temor tras ser herido en violento robo: “Tengo miedo de salir” - Chilevisión

El estilista sigue recuperándose tanto física como psicológicamente del severo robo de su vehículo que sufrió a las afuera de un supermercado y que lo dejó con heridas cortopunzante y baleado.

Ha pasado más de una semana desde que Jean Bohus, conocido como el estilista de famosas, fue violentamente asaltado sufriendo el robo de su auto tras ser apuñalado y baleado.

El peluquero, que afirmó que el incidente pasó a mayores porque intentó defender a su madre que estaba con él durante el ataque, aseguró que está teniendo problemas para continuar con su vida normal tras el asalto.

Bohus ha tomado severás medidas personales debido al impacto que aún tiene tras ser herido por los antisociales a las afueras de un supermercado en Chicureo.

Jean Bohus y el robo que le cambió la vida

En entrevista con LUN, el estilista no ocultó su dolor y temor de volver a hacer su vida con normalidad tras el violento asalto del que fue víctima.

"Me pasa que ahora tengo miedo de salir a la calle, me quedo mirando las caras de la gente porque no sé si me va a pasar algo. Es súper raro. Ando como a la defensiva siempre. Y cuando un auto frena cerca mío también, ando todo el tiempo en alerta", relató Jean Bohus.

Respecto a sus lesiones, el profesional reconoció que va mejorando, pero que no es lo que más le preocupa actualmente.

"Estoy aun con curaciones, también hay que ver si voy a perder la sensibiloidad o la movilidad de las zonas afectadas. Las heridas van a sanar, pero queda el dolor y frustración de lo que pasó", aseveró.

Finalmente, el peluquero no ha vuelto retomar su vida laboral, puesto que "no me siento capacitado. Espero volver dentro de la semana o cuando termine esta inseguridad que siento al salir".