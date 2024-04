“No iba a dejar que mataran a mi mamá”: Jean Bohus detalló el asalto que lo dejó gravemente herido

El estilista de famosos fue asaltado por tres sujetos al exterior de un supermercado que intentaron robar su vehículo. El profesional aseguró que se resistió para cuidar la integridad de su progenitora.

Jean Bohus registró el violento asalto que sufrió al exterior de un supermercado en Chicureo y que terminó con el robo de su vehículo y con el estilista baleado y apuñalado.

Tras dejar registros del grave robo, el profesional terminó en un centro asistencial con heridas graves pero fuera de riesgo vital. Tras algunas horas, la víctima subió una fotografía explicando su estado actual.

"Me encuentro estable. Con un disparo en la pierna y una puñalada en el abdomen y estaré en observación", escribió Jean Bohus en sus redes sociales durante la noche del lunes.

Jean Bohus detalló el violento asalto que sufrió

En una entrevista con LUN, el estilista entregó detalles de su compleja noche, explicando por qué decidió defenderse y enfrentarse a los delincuentes.

"Me resistí no por el auto. Eso es lo de menos, pero la vida estaba en riesgo. No iba a dejar que mataran a mi mamá así fuera yo el escudo", recalcó el estilista.

Sobre la dinámica de robo, el profesional cree que es un nuevo modus operandis: "Estas personas primero te rompen el vidrio, te roban y luego, cuando estás en el caos, vuelve para agredirte y quitarte el auto. Lo insólito es que el estacionamiento del supermercado no tenía seguridad a 100 metros de la entrada principal".

Sobre el estado de salud de su madre, Jean aclaro que "la golpearon, pero tiene daños menores porque me resistí para defenderla".