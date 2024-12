“El que es famoso...”: Influencer Otakin se “coló” en sector vip de festival y lo terminaron echando - Chilevisión

Otakin reflexionó al respecto, admitiendo que fue una mezcla entre alcohol y choque de egos de ambas partes.

A través de sus redes sociales, el influencer gastronómico conocido como Otakin compartió una incómoda situación que vivió este fin de semana en el festival de música Santiago Rock.

De acuerdo con sus historias en Instagram, el autodenominado como "antiinfluencer" confesó que se "coló" al sector VIP del evento, por lo que terminó con un enfrentamiento con los guardias de seguridad del lugar.

La dura pelea entre Otakin y guardias de seguridad del Santiago Rock

"No sé qué pasó, entré al VIP (...) acá entré, a puro cariño, mira qué increíble", partió contando Otakin, quien se hizo popular por entregar reseñas realistas y sin filtro de locales de comida, mientras mostraba el espacio al que había podido acceder.

Sin embargo, más tarde ese mismo día reveló que al no tener pulsera para moverse por ese sector, tuvo problemas. "Me están echando del VIP (...) me ha denigrado todo el rato", comentó a la cámara, agregando que solo quería usar el baño, mientras el guardia le decía: "Amigo, el que es influencer, el que es famoso, el que es importante, tiene pulsera", declaró.

Como si no fuera suficiente, otro guardia lo acusó de estar bajo la influencia de las drogas "por tener la boca seca", mientras gente a su alrededor le pedía sacarse fotografías con él.

Debido a que este se negó a salir del lugar, un grupo de guardias de seguridad se enfrentaron a él, peleando a golpes para echarlo. "Son muy matones los hue...", indicó.

Otakin actualizó lo que sucedió en el festival

Tras esta discusión, desde su hogar, el influencer actualizó la situación: "Hola, estoy bien, o sea bien no estoy, estoy super afectado. Pasaron muchas cosas, pero fui un delincuente sin serlo, pero bueno, son cosas que pasan, un evento con alcohol, con harto ego de por medio, por todos lados".

Finalmente, agradeció que "usé protocolo de guerra, levanté las manos y toda la hue... fue horrible, pero estoy bien, estoy vivo y los quiero mucho, gracias por el apoyo".

