“Iluminabas el set”: Conmoción en Top Chef VIP tras eliminación de querida participante - Chilevisión

Alex Ortíz, Magdalena Montes y Teresita Reyes fueron los peores evaluados tras la prueba de eliminación. Sin embargo, una de ellas no logró convencer a los jueces y abandonó las cocinas.

Este domingo se vivió una nueva jornada de eliminación en Top Chef VIP, donde una querida jugadora no convenció con su preparación y se despidió de las cocinas.

En primer lugar se vivió la prueba de salvación, donde los participantes debieron preparar platos con carne de caballo.

Los tres concursantes mejor evaluados y que se salvaron de abandonar la competencia fueron Disley Ramos, Javiera Acevedo y María José Bello.

Posteriormente, el resto se enfrentó en la temida prueba de eliminación, que consistió en preparaciones con mariscos.

¿Quién fue el último eliminado de Top Chef VIP?

Los peores platos, según el criterio del jurado, fueron de Alex Ortíz, Magdalena Montes y Teresita Reyes. Sin embargo, esta última se convirtió en la quinta eliminada de Top Chef VIP.

Reyes recibió duras críticas al presentar su plato bautizado como "El choro valenciano". Por una parte, Sergi Arola aseguró que estaba muy picante y que "desde luego no reconozco Valencia, no está aquí".

En tanto, Fernanda Fuentes destacó "el punto de sal está muy bien, el grano está pasado" y luego preguntó "¿le pusiste merkén?, ¿qué picante tiene?", a lo que Teresita respondió que curry. No obstante, la chef rebatió diciendo que tenía el clásico aliño de origen mapuche.

Finalmente, Benjamín Nast sostuvo que "independiente del picante (...) el arroz está pasadísimo y lo otro es la presentación, el chorizo está reventado. Siento que al final esto es una ola revuelta en un plato y después puesta en el plato, no hay una dedicación de Top Chef".

El mensaje de Teresita Reyes tras ser eliminada de Top Chef VIP

"Muy agradecida del equipo, son maravillosos. Me dieron mucho cariño, mucho respeto. Muy agradecida de los chefs. He avanzado poco, pero he aprendido mucho", dijo Teresita tras ser eliminada.

Tras esto, la chef Fernanda dedicó sentidas palabras para Reyes. "Te admiro tremendamente como actriz, como la gran actriz que eres. Sinceramente, es una pena el tener que despedirte".

Luego, Benjamín expresó "muchas gracias por el cariño y la alegría, iluminabas el set con tu humor tremendo. Muchas gracias, te deseo lo mejor y quién sabe ahí nos vemos más adelante".

Para cerrar, Arola tomó la palabra y aseguró que "ha sido un placer" conocer más de cerca a Teresita. "A seguir cocinando y quién sabe, en una de esas, vuelves y arrasas", dijo el español.

