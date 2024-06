Ex jefa de prensa UDI llega a Arsmate: “No podría ser competencia para Camila Polizzi” - Chilevisión

La periodista confesó cómo se tomó su familia la decisión de crear contenido para adultos, a pesar de venir de una familia "super conservadora".

La periodista de 46 años, Lily Zúñiga, se dedicaba a ser jefa de prensa de la UDI hasta que se dieron a conocer las polémicas boletas falsas a SQM. Ahora, con un libro publicado, la comunicadora se dedica a crear contenido en Arsmate.

Con ganas de "explorar ese lado oculto que tenemos las mujeres", dice tener la aprobación de su marido y de sus hijos para vender videos y fotografías para adultos.

El lado más creativo de la ex jefa de prensa de la UDI

"Desnudarme no es un problema, no tengo moralina en ese sentido", comentó a LUN, agregando que su contenido no es explícito, pero sí tiene desnudos.

Esta comodidad para saltar a la plataforma de Arsmate viene de la mano de su esposo, quien la habría apoyado con la idea. "Él me tiró todas las porras. Me dijo 'créete el cuento, tienes todo para romperla, dale'", aseguró Lily.

No obstante, confesó que ni su padre ni su hermana conocen esta nueva faceta suya, puesto que viene de una familia "súper conservadora (...) a nadie se le habría ocurrido una cosa como esta".

La Camila Polizzi de la UDI

Una situación que no le ha pasado desapercibido a Lily son las comparaciones constantes con Camila Polizzi, ya que esta última también se dedica a vender contenido para adultos.

"Yo no podría ser competencia para Camila Polizzi, tengo 46 años, de partida. La Polizzi, más allá de la política y lo judicial, es una lolita para mí. Es una mujer muy joven, bella, estupenda, no tendría cómo competirle (...) no tengo ningún interés en hacerme enemiga de esa niña, no somos el mismo target", aseguró Zúñiga.