“Estamos chatos”: Carla Jara hizo enfurecido descargo tras extensa jornada como vocal de mesa - Chilevisión

En su cuenta de Instagram, la comunicadora manifestó su fuerte molestia por la hora hasta la que se extendió el conteo de votos, revelando que la jornada duró hasta las dos de la madrugada.

Este fin de semana, Carla Jara cumplió con su deber cívico y se desempeñó como vocal de mesa por primera vez en las elecciones de 2024. Aunque se mostró emocionada de participar en el proceso, al finalizar la jornada, la comunicadora lanzó un fuerte descargo.

La molestia de la ex chica Mekano se gatilló por la extensa jornada que enfrentaron los vocales de mesa durante el conteo de votos, ya que, debido a la cantidad de candidatos, su mesa cerró a las dos de la madrugada.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El reclamo de Carla Jara al Servel

“Siendo las 23:00 nos tomamos una pausa porque ya estamos chatos... seguimos contando votos y aún nos faltan los concejales, no puede ser que no haya límite de candidatos", confesó la ex pareja de Kaminski en su Instagram.

Entre bromas, la comunicadora reveló que si bien todo había comenzado como una aventura, la jornada se convirtió en la peor experiencia: “Es inhumano estar revisando más de 1.200 votos", agregó.

Sin embargo, horas más tarde, el humor de Jara cambió completamente y tomó sus redes sociales para hacer un duro descargó en contra del Servel.

“Esto no puede ser y la gente mañana igual se levanta temprano a trabajar. Lo encuentro terrible, estoy muy enojada. Que tengan buenas noches y ánimo a los que todavía siguen contando votos”, finalizó.