Dra. Cordero destapó razón de la distancia con Pamela Díaz: “Me detesta por...” - Chilevisión

La doctora María Luisa Cordero revivió una antigua polémica con Pamela Diaz, esta vez revelando que no tiene ningún tipo de relación con la "Fiera" por elección propia de esta última.

Recordemos que la psiquiatra trató a la hija mayor de Pamela y más tarde se refirió en un programa de televisión sobre lo que le pasaba a la, en ese entonces, menor de edad.

"A mí me detesta con justa razón, porque yo dije una indiscreción una vez", partió asegurando María Luisa Cordero en el reciente capítulo del programa Qué te lo digo de Zona Latina.

La especialista no quiso ahondar en más detalles sobre el conflicto que tuvo con la Fiera cuando se estaba separando de su ex esposo, Manuel Neira, en el año 2008.

"Yo trabajé con ella en Las Indomables, es lo más buena compañera de trabajo que te puedas imaginar. Ella decía: 'Doctora, le pedí una paila de huevos para que comamos a medias'", recordó con pesar la doctora Cordero.

Sobre la misma, aclaró que ella tiene "puras buenas palabras de halago para Pamela", no obstante, pareciera ser que la chica reality no tiene intenciones de acercarse a la especialista.

"Ella no me saluda, y tiene razón, porque tiene una herida conmigo. Me alegro tanto por el éxito que tiene. Me dio mucha pena lo que le pasó con el helicóptero, porque ella es muy aperrada", comentó en plena transmisión.

A modo de cierre, Cordero volvió a halagar a la Fiera y con palabras de afecto dijo: "Yo me saco el sombrero, Pamela representa todas esas cosas que yo, como mujer mayor y psiquiatra, valoro en las mujeres (...) es trabajadora, buena persona, solidaria y simpática. Tengo muy buenos recuerdos de ella".