DJ Méndez desclasificó que Jennifer López le coqueteó en una fiesta: “Podríamos haber tenido...” - Chilevisión

La personalidad aseguró en La Divina Comida que, en un pub de Suecia, la celebridad hollywoodense le lanzó particular piropo que lo dejó completamente impactado.

DJ Méndez reveló una particular e increíble historia en La Divina Comida, específicamente cuando conoció a Jennifer Lopez y compartió con la celebridad en un pub en Suecia.

Méndesz desclasificó al resto de comensales que una noche -hace varios años-, la intérprete de On The Floor se le acercó de una forma muy cariñosa al cantante nacional, causando gran nerviosismo al reconocerla en la fiesta.

"Aquí me fui a la B porque la tenía... Así como te tengo a ti al lado, en una mesa, en una fiesta de lanzamiento de su disco en Suecia", comenzó su historia DJ Méndez.

El Coqueteo de Jennifer Lopez a Leo Méndez

Enseguida, el padre seis hijos entregó más detalles de cómo ocurrió el encuentro, señalando que no supo reaccionar ante la situación.

"Yo tuve la suerte de conocer al dueño de restaurant, un pub club que era muy exclusivo. Y me toca estar sentado ahí, y ella me dice algo bien heavy directo: 'oye, tienes linda sonrisa y tienes lindos los ojos'", recordó DJ Méndez.

"Yo me derretí. No me salía nada. Estamos hablando de Jennifer López, que a pesar de que es chiquita, es muy simpática y muy bonita", agregó.

Finalmente, DJ Méndez indicó que tuvo la oportunidad de conocer más a la cantante pero que no lo logró, lamentándolo en el futuro. "Podríamos haber tenido unos Jennifer López chiquititos...", cerró.