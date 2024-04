Daniela Aránguiz brindó una extensa entrevista a Julio César Rodríguez en el programa Podemos Hablar, donde abordó la querella interpuesta en su contra por la diputada Maite Orsini, actual pareja de Jorge Valdivia. Allí, Aránguiz afirmó que lo que más le duele de todo es que su ex suegra, madre del ex futbolista sea la testigo de la diputada: "Me duele porque no esperaba tanta traición junta".