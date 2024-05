Carla Jara contestó con todo a seguidor que la llamó a “sacarse partido”: “Me amo y me acepto” - Chilevisión

Carla Jara no tuvo problema en responder al usuario que la criticó por su apariencia física y se ganó el apoyo de cientos de seguidoras que no dudaron en apoyarla.

Carla Jara tuvo un particular encontrón con un usuario de Instagram, luego de que fuera increpada por no "sacarse partido" y le "aconsejó" que se colocara pestañas, labios, etc.

La comunicada que está en medio dle quiebre con su ahora ex esposa, Francisco Kaminski, no tardó en responder a las críticas de esta cuenta.

La respuesta de Carla Jara a crítica

El usuario @fabian.777.7 sorprendió cuestionando a Jara en su más reciente fotografía de redes sociales, en las que posa con sus mascotas. Esto generó que más de 160 personas le respondieran.

"Se sabe que eres bella de rostro, pero un poquito de producción tan cara lavada siempre, puedes ser más entretenida con tus looks, jugar más, ponerte pestañas, arreglar las cejas, un poquito más de labios, sácate partido, hermosa. Créete el cuento", le comentó.

VER MÁS SOBRE CARLA JARA

Ante esto, Carla mantuvo su simpatía y hasta le dejó un corazón en su respuesta, que decía: "Para qué, si estoy en mi casa... así me amo y me acepto, no necesito agregar cosas a mi rostro, me encanta. Saludos".

Por su parte, seguidoras de la chilena se fueron contra este hombre NN tras no poder creer lo que escribió. "¿En serio estoy leyendo esto?" y"se ve super bien al natural, no necesita nada. Claro que ustedes se están acostumbrando a las que están inyectadas enteras y kilos de maquillaje", respondieron.