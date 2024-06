Azzartt Maveth impactó al mostrar los resultados de su intervención estética: “Quedé como yo quería” - Chilevisión

La influencer se sometió a una completa intervención estética hace 10 días y ha estado compartiendo detalles en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde impactó a sus seguidores con los resultados de la operación.

Azzartt Maveth revolucionó a sus seguidores en redes sociales al revelar los resultados de la intervención estética a nivel corporal a la que se sometió recientemente y que terminó por modelar completamente su figura.

Se trata de una liposucción 360 que realizó hace 10 días y la tuvo cinco horas en pabellón para poder moldear sus caderas, hacerlas más grandes y así afinar su cintura. El resultado maravilló a sus seguidoras, quienes le solicitaron hacer un video respondiendo dudas para quienes quieran realizarse el mismo procedimiento estético.

Los detalles de la operación de Azzartt Maveth

"No tenía caderas, era como recta", explicó Azzartt Maveth en conversación con LUN.

En esa misma línea, explicó: "Lo que me hicieron fue una lipoescultura que en mi caso abarcó brazos, espalda y guata, por eso se llama 360, porque puede ser todo el cuerpo. Yo no pedí los muslos porque encontré que no era necesario".

Respecto de los resultados de la cirugía y cómo ha ido progresando en su recuperación, Maveth aseguró que "mi grasita se fue a las caderas y a los glúteos, quedé super curvi como yo quería".

Por otra parte, la influencer ha compartido detalles tanto en su cuenta de Instagram como en TikTok, donde incluso publicó un video revelando sus secretos para los hematomas generados por el procedimiento, los cuales son tratados en su casa con aloe vera.

El post operatorio de Azzartt causó tanta curiosidad en sus seguidoras, que incluso la llenaron de preguntas con la intención de replicar la misma intervención en ellas y tambien elogiaron el resultado.

"Estás hermosa", "Vas a quedar más bella aún", "Te mando toda la buena energía", "Me encanta", "Si antes eras regia, ahora eres alucinante" y "Ya quiero ver los resultados definitivos", son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en TikTok.

Revisa la publicación de TikTok: