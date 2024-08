La deslenguada reacción de Antonia por feroz caída de Manuel: “Es muy exagerado” - Chilevisión

Antonia Casanova confesó por qué no le creyó a Manuel Napoli cuando se lesionó en medio de la prueba para definir su estadía en la casa o en el sótano, asegurando que siempre es muy "exagerado".

La joven fue consultada durante el programa en vivo sobre su percepción de lo ocurrido, reconociendo que pensó que todo de trató de un "chiste" por parte del italiano.

Antonia no creyó lesión de Manuel

"Al principio pensé que estaba haciendo de chiste", confesó sin filtro. "Como él es muy exagerado siempre yo sus reacciones, yo pensé que al yo ganar él estaba como 'no... me he caído'", continuó.

En esa línea, continuó al decir que "de verdad pensé que, como no lo vi, pensé que estaba haciendo show... y ya después cuando no se paraba dije 'ah, de verdad se cayó, le duele'... pero que bueno que está bien".

Manuel Napoli sufrió fuerte caída

Todo ocurrió durante la prueba para definir la estadía en el sótano o en la casa, cuando Manuel y Antonia se enfrentaron en la competencia.

Tras caerse y lesionarse, Napoli fue trasladado hasta un recinto asistencial y posteriormente regresó a la casa.

"La semana que viene sí o sí quiero competir porque tengo que ganar, me cansé de perder (...) piano, piano, lo intento", comentó.