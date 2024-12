Ex Axé Bahía desclasificó detalles de su salida y lanzó duros dardos contra Flaviana Seeling: “Ella no me dio la oportunidad” - Chilevisión

Amanda Cibely, ex integrante del grupo brasileño y de Mekano, reveló los motivos que gatillaron su salida de la agrupación y aseguró que la líder no permitió que volviera a integrarse.

Amanda Cibely, ex integrante de Axé Bahía, desclasificó detalles inéditos de su salida de la agrupación brasileña y lanzó dardos contra Flaviana Seeling.

En conversación con Radio FM Dos, la bailarina explicó las razones que la llevaron a abandonar al grupo en 1997 y asegurar que no le permitieron reincorporarse, pese a que era su intención.

"Mi salida de Axé Bahía fue porque me embaracé de Jefferson, que era mi pololo. No estaba en condiciones de seguir bailando, fue un embarazo complicado", comenzó explicando.

Fue en ese momento que Cibely optó por regresar a su natal Brasil, para "estar con quien me podía cuidar", ya que "pasaba mucho tiempo sola, porque Jefferson salía a hacer eventos".

Sin embargo, la ex chica Mekano aclaró que en ese momento se produjo el quiebre con quien encabeza hasta el día de hoy la agrupación: Flavia Seeling. "Perdí el bebé a los casi seis meses y ella no me dio la oportunidad de volver al grupo", añadió.

En esa misma línea, explicó que con Seeling tuvo una relación que "nunca fue tan buena" y donde algunas "manipulaciones" habrían terminado afectando precisamente su relación con Jefferson, con quien terminó posteriormente.

Fueron esos motivos los que la llevaron a crear otra agrupación, en Brasil, pero con el objetivo de retornar al país. "Formé otro grupo, Carambaxe, y los traje a Chile, porque yo quería volver a este país sí o sí", puntualizó.