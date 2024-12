¡Adiós a la pelirroja! Trinidad Cerda impactó en redes sociales con sorprendente cambio de look - Chilevisión

Pese a llenarse de piropos, la ex chica reality también tuvo muchas comparaciones con Camila Power, participante de GH Chile 2.

Trinidad Cerda sorprendió recientemente con un nuevo cambio de look, diciéndole oficialmente adiós a la temporada de pelirroja, para optar esta vez por un cabello más natural.

Recordemos la ex participante de Gran Hermano Chile, empezó el año siendo rubia hasta que más tarde se decidió por tonos cobrizos, e incluso se cortó flequillo, sin embargo, ahora se decidió por algo totalmente radical para cerrar el 2024.

Este es el nuevo cambio de look de Trinidad Cerda

"Chiquillos, lo pasé demasiado bien pelirroja, fue una linda temporada y lindos recuerdos, pero es momento de cambiar", partió diciendo Trini en uno de sus últimos posts.

Explicando que tuvo permiso de su estilista, Jean Bohus, para esta hazaña, confesó que se tinturó el cabello ella misma en su propia casa.

Junto a la marca L'Oréal, Trini optó por usar, en esta ocasión, tinturas sin amoniaco, específicamente de un color castaño oscuro. "Estoy feliz con mi nuevo color. Nunca había estado tan oscura y la verdad, un cambio viene increíble", comentó la ex chica reality.

Rápidamente, este cambio de look trajo cientos de comentarios felicitándola por la elección de color, el cual resalta sus ojos azules. Sin embargo, otros también la compararon con la ex participante de GH Chile 2, Camila Power.

"Welcome back Camila Power" y "No me gustan las comparaciones, pero en verdad se parecen mucho con la Power", escribieron algunos usuarios.

Revisa AQUÍ el nuevo look de Trinidad Cerda: