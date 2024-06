Sobreviviente a triple homicidio en Río Bueno expuso cruda teoría del crimen: “Envidia y ambición” - Chilevisión

En conversación con CHV Noticias, Camila Obando entregó una detallada cronología de lo ocurrido aquella fatídica noche. Instancia en la que dijo haber visto al presunto responsable de los asesinatos.

CHV Noticias conversó en exclusiva con la única sobreviviente del triple homicidio que estremeció a Río Bueno y que habría sido cometido a sangre fría por un hombre en contra de su hermano, su sobrina de 10 años y su cuñada.

Utilizando un cuchillo de cocina, el imputado arremetió contra sus víctimas, quienes dormían juntos en una habitación de su hogar.

Pero hubo una cuarta persona, Camila Obando, quien se encontraba en la casa al momento del ataque. Afortunadamente consiguió sobrevivir al mantenerse encerrada en el dormitorio.

En su relato clave, esta joven entregó una detallada cronología del crimen y, además, dio a conocer su hipótesis del eventual móvil detrás de estos asesinatos, apuntando a la "envidia y ambición" del acusado.

"Me dijo que me iba a matar"

Los gritos despertaron a Camila durante la fatídica madrugada del crimen. Al salir de su pieza, pudo ver cara a cara al atacante, reconociéndolo como el hermano del dueño de casa.

Según expuso, el imputado "en todo momento me quiso matar", pero hubo una puerta que lo impidió. "Cuando vio que no pudo entrar, me dijo qué es lo que debía hacer", complementó Obando.

"Me dijo que debía ir a Carabineros cuando amaneciera y que debía decir qué había pasado, pero que yo no sabía quién era ni tampoco lo conocía. Y me dijo que si yo no hacía eso, me iba a matar. Que si yo hablaba, por ejemplo lo que estoy haciendo ahora, me iba a buscar y me iba a matar", contó la sobreviviente.

Una amenaza que cobró fuerza luego que la defensa del imputado solicitara cambiar su medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total. Petición que fue rechazada por el tribunal.

Teoría detrás del crimen

El porqué del crimen sigue siendo principal duda en este caso. Pero Camila planteó su propia teoría: "Envidia y ambición, eso es lo que yo creo".

"Envidia por todo lo que tenía Iván (víctima y hermano del imputado) y él no tenía; y ambición por quedarse con todo. Pero es algo que no me cabe en la cabeza cómo lo puede hacer un hermano", complementó Camila.