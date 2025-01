Pdte. Boric tras acusación de secuestro de María Corina Machado: “El gobierno de Maduro se ha convertido en una dictadura” - Chilevisión

El mandatario participó de una actividad en el Biobío y desde ahí afirmó: "En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro". Declaraciones que se suman al retiro de la representación nacional en Venezuela.

Por la tarde de este jueves, el presidente Gabriel Boric se refirió a la situación vivida en Venezuela, donde el equipo de María Corina Machado acusó que la opositora a Nicolás Maduro fue presuntamente secuestrada.

Según indicaron, Machado habría sido detenida tras una marcha opositora en Caracas en la antesala de la proclamación de Nicolás Maduro como máxima autoridad del país por un nuevo periodo. Finalmente, se confirmó que Machado fue liberada.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Este hecho no lo dejó pasar el presidente Gabriel Boric, quien se encuentra en la región Biobío, donde participó de una actividad de la Escuela de Formación de Carabineros (ESFOCAR), donde tras esto opinó sobre lo ocurrido en Venezuela.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Presidente Boric acusa a gobierno de Maduro de dictadura

"Yo vengo en este momento de Yumbel y entre Yumbel y Concepción no tenía señal... Pero me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana", partió declarando el presidente Gabriel Boric.

"Hay información de que habría sido detenida, retenida, desconozco en qué condiciones, la dirigente opositora María Corina Machado. Como no tengo los últimos antecedentes, no me puedo referir en detalle a esto, pero sí tengo una certeza: En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura" manifestó Boric.

Por último, el mandatario señaló que en Venezuela no hay libertad. Razón por la cual el gobierno chileno, retiró su representación diplomática en aquel país.

"Por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetuó el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él", mencionó.

Cancillería condena la represión en Venezuela