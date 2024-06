Cuenta Pública 2024: Presidente Boric inició discurso con mención a Sebastián Piñera - Chilevisión

El Presidente Gabriel Boric comenzó la Cuenta Pública desde el Salón de Honor del Congreso Nacional con unas especiales palabras dedicadas al ex Presidente Sebastián Piñera, quien murió el pasado 6 de febrero de este año. "Antes de entrar en materia quisiera recordar a quien, desde este mismo lugar, se dirigiera a la nación en el periodo presidencial pasado: el ex Presidente Sebastián Piñera Echenique, fallecido trágicamente este verano. Desde aquí, envío un gran abrazo a su familia", fue parte del sentido mensaje que dedicó al ex mandatario.